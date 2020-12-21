Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır? 21 Aralım Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayılıyor. Peki 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

21 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 numaradan herhangi 6 numarayı seçmeniz gerekiyor. Çılgın Sayısal Loto artık bayilerinin yanında online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için online kupon doldurabilirsiniz.

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