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21.12.2020 - 10:00 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır? 21 Aralım Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 21 Aralık Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 90.008.677 TL. Peki 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır? 21 Aralım Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayılıyor. Peki 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

21 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 numaradan herhangi 6 numarayı seçmeniz gerekiyor. Çılgın Sayısal Loto artık bayilerinin yanında online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için online kupon doldurabilirsiniz.

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Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştuTuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürülen Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.
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