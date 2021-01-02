Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayını saat kaçta, nerede yayınlanıyor? 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da yılın ilk çekiliş heyecanı başladı. Bugün 2021 Yılının ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Peki çekiliş saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Devreden büyük ikramiyenin 93 Milyon 117 bin 205 TL olduğunu öğrenen vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunu araştırmaya başladı. İşte çekilişe dair bilinmesi gerekenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto her Cumartesi akşamı 21:45'de Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazandıran rakamları, canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sitesi üzerinde yerini alacak, resmi sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinden de Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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