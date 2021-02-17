17.02.2021 - 15:52 |
Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınlanıyor! Rekor ikramiye...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Bu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 112.037.203 TL oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 17 Şubat saat 21.30'da başladı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.