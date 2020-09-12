Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? (12 Eylül 2020)
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bugün yapılacak olan çekilişin saati ise merak konusu oldu. 12 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Çekişile katılan vatandaşlar, canlı yayını hem Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden hem de MP TV üzerinden takip edebilecek. Şansını denemek için arayışa geçenlerin merak ettiği soru ise Sayısal Loto nasıl oynanır? İster internet üzerinden isterseniz bayiilerden oynayabileceğiniz Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilenler haberimizde...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto yenilenen haliyle bugün 18. çekilişini yapacak. Artık haftanın üç günü oynanabilen ve millipiyangoonline.com sitesi üzerinden kolaylıkla çekilişe katılma şansıyla hayallerinize kavuşabilirsiniz. Peki Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saatg 21:30'da başlayacak. Canlı yayın ile oyun severler ile buluşacak olan çekiliş, Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden hem de MP TV üzerinden takip edilebilecek.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç! ÖZELLİĞİ
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu ÖZELLİĞİ
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.