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12.09.2020 - 18:27 |

Çılgın Sayısal Loto için geri sayım başladı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da olacak

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bugün yapılacak olan çekilişte 6 bilinmesi halinde 60 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Çekilişin başlama saati ise 21.30...

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto yenilenen haliyle bugün 18. çekilişini yapacak. Artık haftanın üç günü oynanabilen ve millipiyangoonline.com sitesi üzerinden kolaylıkla çekilişe katılma şansıyla hayallerinize kavuşabilirsiniz. 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Canlı yayın ile oyun severler ile buluşacak olan çekiliş, Milli Piyango Youtube kanalı üzerinden hem de MP TV üzerinden takip edilebilecek.

CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç! ÖZELLİĞİ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu ÖZELLİĞİ

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

 

 

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