Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! 3 Ekim 2020 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. 3 Ekim Sayısal Loto çekilişinin başlamasına sadece sayılı saatler kaldı. Oyunseverler çekilişin başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki 3 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta olacak?

3 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş bugün saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmak gerekiyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi doğrudan bayiye giderek 'Sen Seç' ile rastgele sayılar seçtirerek de oynayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı 3 TL.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir

Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla 6 bilen ikramiye kazanıyor.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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