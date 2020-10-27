Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020 | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Haftanın üç günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk çekilişi ise dün akşam yapıldı. Youtube Milli Pİyango kanalı üzerinden canlı olarak takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları için arayış halen hız kesmiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 EKİM





Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

6 Devir 0,00

5+1 0 0,00

5 5 69.557,45

4 254 1.369,20

3 7.319 118,75

2 111.510 11,65

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