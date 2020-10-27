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27.10.2020 - 07:14 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020 | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 74 Milyon 541 Bin 700 TL devretti. 37. Çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak konusu oldu. Hangi kategoride kazananlar oldu? Kişi başına düşen ikramiye tutarı kaç para oldu? İşte 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020 | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Haftanın üç günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk çekilişi ise dün akşam yapıldı. Youtube Milli Pİyango kanalı üzerinden canlı olarak takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları için arayış halen hız kesmiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 EKİM

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2020 | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı

Kategori           Kazanan Kişi Sayısı           İkramiye Tutarı

      6                            Devir                                0,00
    5+1                             0                                   0,00
      5                               5                               69.557,45
      4                             254                              1.369,20
      3                            7.319                             118,75
      2                           111.510                            11,65

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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