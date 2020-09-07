Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. 7 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

7 EYLÜL 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar 71, 73, 57, 30, 35, 77 ve joker 24 oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak için millipiyangoonline.com sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.