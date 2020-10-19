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19.10.2020 - 22:22 |

Sayısal Loto sonuçları 'millipiyangoonline.com' sitesinde yer aldı! 19 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com' sitesinde yer aldı. 19 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 72 Milyon 405 bin 801 TL devretti. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim...

Sayısal Loto sonuçları 'millipiyangoonline.com' sitesinde yer aldı! 19 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti!

Her hafta düzenli olarak üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu haftanın ilk çekilişi için büyük heyecan yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 72 milyon 405 bin 801 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 29 45 52 81 82 86 joker: 26 oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 EKİM

Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sitesinde yer aldı 19 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti

 

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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