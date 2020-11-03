03.11.2020 - 07:23 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı. Kazandıran numaralar ise merakla araştırılıyor. İşte 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım tarihinde yani dün akşam yapıldı. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI-2 KASIM 2020
2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 5 20 22 49 55 73 ve joker: 74 oldu.
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