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21.12.2020 - 22:16 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 90 milyon 560 bin 490 TL. İşte, 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 90 milyon 560 bin 490 TL. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -4-5-56-63-66-75- joker: 71 oldu.

21 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Heyecanla beklenen 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'ta başladı. Çekilişin ardından, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 numaradan herhangi 6 numarayı seçmeniz gerekiyor. Çılgın Sayısal Loto artık bayilerinin yanında online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için online kupon doldurabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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