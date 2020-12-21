Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 90 milyon 560 bin 490 TL. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -4-5-56-63-66-75- joker: 71 oldu.

21 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Heyecanla beklenen 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'ta başladı. Çekilişin ardından, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 numaradan herhangi 6 numarayı seçmeniz gerekiyor. Çılgın Sayısal Loto artık bayilerinin yanında online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için online kupon doldurabilirsiniz.

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