Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Her hafta düzenli olarak üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu haftanın ilk çekilişi için heyecan yaşanıyor. 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da başlayacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.



İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.



Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.



Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.



Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.



Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.