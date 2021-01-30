Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Ocak Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayılıyor. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto çekilişine kısa bir süre kala çekilişin yapılacağı saat araştırılmaya başlandı. Peki 30 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta?

30 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 30 Ocak tarihinde saat 21.30'da başlayacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Seda Sayan’ın sunumu ile Star TV'de yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi hem bayiler hem de "www.millipiyangoonline.com" adresinde online olarak oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 sayı seçilmesi gerekiyor.

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