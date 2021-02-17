Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 17 Şubat Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 112.037.203 TL oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinin saati ise merakla araştırılıyor. Peki 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 17 Şubat saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

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