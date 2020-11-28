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28.11.2020 - 17:45 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 28 Kasım Sayısal Loto nasıl oynanır, büyük ikramiye ne kadar?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere hafta 3 gün yapılıyor. Peki 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 28 Kasım Sayısal Loto nasıl oynanır, büyük ikramiye ne kadar?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayılıyor. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 83.580.520 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam TV8 ekranlarında canlı yayında yapılacak. Peki 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

28 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45'te TV8 ekranlarında gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto online platformda da yer alıyor. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresini ziyaret eden oyunseverler Çılgın Sayısal Loto oyununu online olarak da oynayabilecek.

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