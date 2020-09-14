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14.09.2020 - 18:30 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bir süre önce artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen ve bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandıracak oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Sisal Şans resmi internet sitesi üzerinden saat 21:30'da canlı yayın olarak düzenlenecek...

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Sayısal Loto'da 19. hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrilecek. Peki bu hafta hangi numaralar zengin edecek?


SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Trükiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 14 Eylül 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 covid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. Son 24 saatte 1225 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok." dedi.
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