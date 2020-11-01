01.11.2020 - 10:25 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto 31 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu. Dün akşam Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşen Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. Sonuçlar ise oyun seveler tarafından araştırılıyor. İşte 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında tamamlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının belli olmasıyla kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Peki 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI-31 EKİM 2020
31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 15,16,19,74,75,81 ve Joker: 20 oldu.