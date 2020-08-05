Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası - 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın 2. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans bünyesinde yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan oyununu tarihteki en büyük ikramiye olan 50 milyon 807 bin 207 TL'nin kime ya da kimlere çıkacağı merak konusu. İşte artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanan oyunun 5 Ağustos sonuçları...



5 AĞUSTOS 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN









ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇA KADAR OYNANIR?

Oyun severler 21.00'a kadar Sayısal Loto oynayabilir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.