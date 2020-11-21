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21.11.2020 - 21:55 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV 8 ekranlarında canlı olarak yapıldı. 21

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün Seda Sayan'ın sunuculuğunda yapıldı. 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar haberde...

ÇILGIN SAYISLA LOT0 ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te TV8 ekranlarında yapıldı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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