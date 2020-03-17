Cilvegözü’nde giriş çıkış yok

Türkiye’nin Suriye’ye açılan Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malları taşıyan TIR’ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçen TIR’lar tampon bölgeye kadar geçiş yaparak malzemeleri indirdikten sonra çıkış yapıyor.