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17.03.2020 - 07:00 | | OĞUZ YETER Reyhanlı

Cilvegözü’nde giriş çıkış yok

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin dünyaya açılan sınır kapılarında önlemler sürüyor.

Cilvegözü’nde giriş çıkış yok
OĞUZ YETER Reyhanlı

Türkiye’nin Suriye’ye açılan Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malları taşıyan TIR’ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçen TIR’lar tampon bölgeye kadar geçiş yaparak malzemeleri indirdikten sonra çıkış yapıyor. 

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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