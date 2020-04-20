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20.04.2020 - 17:31 |

Cimri Eş Anlamlısı Nedir? Cimri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Cimri, Türkçede en sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Cimri kelimesi ne demektir ve eş anlamlısı nedir, öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cimri kelimesi anlamı, anlamdaşları ve doğru yazılışını tüm detaylarıyla derledik.

Cimri Eş Anlamlısı Nedir? Cimri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Farsça kökenli bir kelime olan cimri kelimesi, anlam olarak ise,' parası olup harcamayan kimse' anlamına gelmektedir.

Cimri Eş Anlamlısı

TDK' ya göre cimri kelimesinin anlamı, 'elindeki parayı harcamaya kıyamayan' demektir. Parası olmayan fakir kelimesi ile farkı, parası olup harcamayandır. Ayrıca yine TDK'ya göre cimri kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar; bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir.

Cimri Zıt Anlamları

Cimri kelimesinin birçok zıt anlamlısı da bulunmaktadır. En sık kullanılanları, cömert ve eli açıktır.

Cimri Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Cimri kelimesi ve anlamdaşları ile ilgili, verilebilecek örneklerden bazıları şu şekildedir; ' Cimrilik çok kötü bir huydur.' , ' Eli sıkı insandan hiçbir şey istemeyeceksin.' , ' Bu adamın pintilik gibi bir kötü huyu var.'

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