Cimri Eş Anlamlısı Nedir? Cimri Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Farsça kökenli bir kelime olan cimri kelimesi, anlam olarak ise,' parası olup harcamayan kimse' anlamına gelmektedir.



Cimri Eş Anlamlısı



TDK' ya göre cimri kelimesinin anlamı, 'elindeki parayı harcamaya kıyamayan' demektir. Parası olmayan fakir kelimesi ile farkı, parası olup harcamayandır. Ayrıca yine TDK'ya göre cimri kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar; bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir.



Cimri Zıt Anlamları



Cimri kelimesinin birçok zıt anlamlısı da bulunmaktadır. En sık kullanılanları, cömert ve eli açıktır.



Cimri Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri



Cimri kelimesi ve anlamdaşları ile ilgili, verilebilecek örneklerden bazıları şu şekildedir; ' Cimrilik çok kötü bir huydur.' , ' Eli sıkı insandan hiçbir şey istemeyeceksin.' , ' Bu adamın pintilik gibi bir kötü huyu var.'