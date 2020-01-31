31.01.2020 - 16:11 | | İHA
Çin Büyükelçiliği'nden Vuhan'daki Türklerle ilgili flaş açıklama!
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın sabah 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti. Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin'de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok." açıklamalarında bulundu.
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing'in yaptığı açıklamalar şöyle:
"Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin'de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok."
"Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi"