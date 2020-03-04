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04.03.2020 - 12:45 | | DHA

Çınar Kaymakamı FETÖ soruşturmasında açığa alındı!

Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.

Çınar Kaymakamı FETÖ soruşturmasında açığa alındı!

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yıldır Çınar Kaymakamlığı görevini yürüten Kaya, açığa alındı

Kaya'nın açığa alınmasıyla Çınar Kaymakamlığı'na Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız görevlendirildi.

 

 

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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