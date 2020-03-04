04.03.2020 - 12:45 | | DHA
Çınar Kaymakamı FETÖ soruşturmasında açığa alındı!
Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yıldır Çınar Kaymakamlığı görevini yürüten Kaya, açığa alındı
Kaya'nın açığa alınmasıyla Çınar Kaymakamlığı'na Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız görevlendirildi.