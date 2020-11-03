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03.11.2020 - 19:04 | | DHA

Çınar ve Sayra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yürek yakan detay

İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün (16), bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler yürek burktu.

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz'ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor.

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Çınar ve Sayranın yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yürek yakan detay

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