‘Çınarlar’ niye yasağa uymuyor?

Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Varlı, koronavirüsün yaşlılar tarafından pek anlaşılmadığını vurgulayarak, bu kişilere yönelik sürekli bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Bu yaş grubunda sosyal medya kullanımının düşük, televizyon kullanımının da sınırlı olduğunu belirten Prof. Varlı, “O yüzden pek önemsemiyorlar. Durumun ciddi olduğuna ilişkin cep telefonlarına mesaj atılabilir” diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının duyuruluş biçimine de dikkati çeken Varlı, “Sınırlama getirildi” ifadesinin “sokağa çıkma yasağı” olarak daha net ifade edilmesi gerektiğine işaret etti. Varlı, “Yasak ifadesi kullanılmadı. ‘Sınırlandırıldı’ olarak ifade edildi. O nedenle kendilerini o gruba almamaya çalışıyorlar. Bir de sayılar insanlara çok fazla değilmiş gibi geliyor. Daha yeni binleri buldu. O sayılar insanlara çok caydırıcı gelmiyor sanırım. Bizim yaşlılarımızda kadercilik de var. ‘Öleceksek ölürüz’ gibi bir düşünce söz konusu” dedi.

‘Araştırma konusu’

Yaşlıların uyarıları dikkate almadan neden dışarı çıktıkları konusunu asıl onlara sormak gerektiğini, bunun bir araştırma konusu olduğunu belirten Varlı, “Bölüm olarak ‘Yaşlılarda koronavirüs algısı nedir?’ araştıralım dedik. Poliklinikler kapalı ama anket gibi bir şey yapılabilir. Neden insanlar önemsemiyor? Bu araştırma konusu açıkcası. Yaşlılarla ilgili yüz yüze anket olmasa bile telefonla böyle bir araştırma yapılabilir. Bunu düşünüyoruz. Hasta portfolyömüz var. O grupları telefonla arayarak anket gibi bir şey yapabiliriz” bilgisini verdi.

+65 maaş kuyruğu

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirdiği kronik hastalıkları bulunanlar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların uyarılara aldırmayıp banka önlerinde emekli maaşı almak için sıra bekledikleri görüldü. Denizli, Niğde, Eskişehir ve Çanakkale’de banka önlerinde polisin uyardığı vatandaşlar ekiplere zor anlar da yaşattı. Mersin’in Tarsus ilçesinde 20 kişiye toplam 7 bin 840 TL para cezası kesildi. Eskişehir Valiliği 80 yaş ve üzerine uygulanan evde emekli maaşı ödemesini 65 yaş üzerine de uygulayacaklarını açıkladı.

Edirne’de 65 yaş üzeri vatandaşlar polis tarafından uyarıldı. Şırnak’ta ise 155 Alo İmdat hattını arayan 70 yaşındaki Mehmet Yimez, polis otosuyla bankaya görürülüp evine bırakıldı.