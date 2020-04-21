‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

Koronavirüsün yaygınlığı nedeniyle “Hollanda’nın New York’u” haline gelen Brabant bölgesinde yaşayan Türkler ülkedeki son durumu Milliyet’e anlattı. Ülkenin en büyük sendika kuruluşu FNV Bondgenoten’da yönetici olan Osman Elmacı, Hollanda’da her 5 vakadan birine Brabant’ta rastlandığını belirterek, “Ölümlerin yüzde 33’ü bu bölgede. Vaka ve ölü sayısının yüksekliğinin en önemli nedeni, yaşlı nüfus ile ‘Carnaval’ bayramının burada toplu halde kutlanması” dedi.

İş adamı ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları da şu ana kadar Hollanda’da 57 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirterek, “İlk gurbetçi kesimi olarak Avrupa’nın çınarları dediğimiz büyüklerimizi birer birer kaybediyoruz” diye konuştu.

‘Toplu kutlama yapıldı’

Elmacı ve Torunoğulları’nın korona sürecinde Hollanda’da yaşanan son gelişmeler ve bu sürecin ülkedeki Türk toplumuna etkisine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Elmacı: Hollanda’nın Brabant bölgesinde vaka sayısı şu anda 6 bin 728. Yani her beş vakadan biri Brabant bölgesinde ikamet ediyor. Bölge, Belçika ve Almanya sınırına yakın bir yerde bulunuyor. Korkutucu olan durum ise ölümlerin yüzde 33’ünün bu bölgede gerçekleşiyor olması. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bölgede bin 50 kişi hayatını kaybetti. En önemli nedenler; yaşlı nüfus ile geçtiğimiz şubat ayında “Carnaval” bayramının bu bölgede toplu halde kutlanması. İstatistik olarak da şunu söyleyebilirim ölenlerin yüzde 75’i 60 yaş ve üzeri, yüzde 5’i 40 yaş ve altı.

Türk işletmecilerin genelde yiyecek sektörlerinde olduğunu düşünürsek, burada koronavirüsten en fazla etkilenen grubun Türkler olduğunu ifade edebilirim.

‘57 Türk öldü’

Torunoğulları: Yoğun bakım ünitelerinin tamamı neredeyse dolu durumda. Hollanda’da birçok hastayı koronavirüsün daha az görüldüğü şehirlere, hastanelere yönlendiriyorlar. Şimdiye kadar Hollanda’da 57 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların en genci 59, en yaşlısı ise 96 yaşındaydı. Ölümlerin yüzde 90’ı 75 yaş üstü olarak görülüyor. Yani Avrupa’ya ilk gelen, burada en fazla çalışan ilk gurbetçi kesimi olan Avrupa’nın çınarları dediğimiz büyüklerimizi birer birer kaybediyoruz.