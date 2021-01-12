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12.01.2021 - 12:47 | | DHA

Cinayet şüphelisi fosforlu montundan tespit edildi!

İstanbul’da ev arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyerek cinayetin izini süren polis ekipleri, şüphelinin fosforlu mont giydiğini tespit ederek eşkalini belirledi. Öte yandan şüphelinin sosyal medyadan yaptığı "Ani yapılan bir cinayet gibi benim hayatım bu aralar, iki kere düşün tek şansın var" açıklaması dikkat çekti.

Cinayet şüphelisi fosforlu montundan tespit edildi!

Olay, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2401. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt Bahşi (19), şüpheli Feyyaz D.(24) ile aynı evde yaşamaktaydı. Alkol alan ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, kavga esnasında Feyyaz D., yanında bulunan bıçak ile Bahşi'yi göğsünden yaralayarak evden kaçtı. Mahallede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Bahşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feyyaz D.'nin sosyal medya hesabında ki "Ani yapılan bir cinayet gibi benim hayatım bu aralar, iki kere düşün tek şansın var." sözü dikkat çekti.

FOSFORLU MONTUNDAN YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin izini giydiği fosforlu monttan süren polis ekipleri, 11 Ocak 2021 tarihinde şüpheliyi Arnavutköy'de sağlandığı adreste kıskıvrak yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 13  kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı ve giydiği mont çevredeki güvenlik kameraları tarafından kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

 

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