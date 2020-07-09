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09.07.2020 - 04:29 | | DHA

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da berber kalfasının öldürülmesine karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli M.T., kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Berber kalfası Aytekin Kıyga'nın, dün merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinde öldürülmesine karıştığı öne sürülen M.T.'nin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için hareket geçti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda olduğu tespit edilen ekipler, aracın geçiş güzergahlarında önlem aldı.

Polislerin, 'dur' ihtarında bulunduğu seyir halindeki otomobil, ikazlara rağmen ilerlemeye devam etti. Ekiplerin takip ettiği otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Turgut Özal Bulvarı'nda durduruldu. Otomobildeki M.T.'yi gözaltına alan polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.  

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