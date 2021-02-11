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11.02.2021 - 08:34 | | DHA

Cinayetin sebebi şoke etti! Eşiyle aldattığını düşünüp...

Bursa’da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı.

Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda  Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi.

Cinayetin sebebi şoke etti Eşiyle aldattığını düşünüp...

Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduİZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. O sırada yoldan geçen bir kadın ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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