Çin’de 2. dalgaya karşı kırmızı etiket

Koronavirüs salgının patlak verdiği Çin, ikinci dalga olasılığına karşı teyakkuza geçti. Jiatong Üniversitesi öğretim üyesi Evrim Kanbur, güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılan ülkedeki gelişmeleri Milliyet’e aktardı. Virüsün etkili olduğu dönemde kendi ülkesine giden Çin’de çalışan çok sayıda yabancının, vaka ve ölüm sayısının düşmesi üzerine geri dönmeye başladığını belirten Kanbur, bu şekilde gelenler arasında çok sayıda pozitif vakaya rastlandığını söyledi.



Sıkı önlem alındı

Bunun üzerine, söz konusu kişilerin “pasaportlarına kırmızı etiket” yapıştırılıp ev ya da otellerden dışarı çıkışlarının yasaklandığını kaydeden Kanbur, Pekin’de bir kadının 14 gün yasağına uymaması ve dışarıya maskesiz çıkması nedeniyle çalıştığı işyeri tarafından “toplum sağlığını tehlikeye attığı” gerekçesiyle işten çıkarıldığını anlattı. Kanbur, Çin’de ikinci dalgaya yönelik alınan önlemleri, uygulamaları ve salgındaki son durumu Milliyet’e anlattı:

“Şanghay’da hayat yüzde 70 normalleşti. Ancak Çin ikinci dalga için tetikte. Şanghay’da 290 bin yabancı yaşarken Çin genelinde 900 bin yabancının çalışma izni bulunuyor. Virüsün ilk çıkışı, okulların kış tatiline de denk geldiğinden o süreçte pek çok kişi ya öncesinde ya da bu durum sırasında kendi ülkelerine döndü. Vaka sayısı düşmeye başlayınca aileler de dönmeye başladı. Bununla birlikte yurt dışında okuyan ve çalışan Çinliler de dönüşe geçti.



Şanghay’a her gelen kişinin kendini 14 gün evde izole etmesi gerekiyordu. Bu 14 gün içinde ve sonrasında şehre gelenlerde pozitif vakalar artmaya başlayınca havaalanlarına daha sıkı önlemler alındı. Vaka sayıları artan ülkelerden gelen vatandaşların pasaportlarına kırmızı etiket yapıştırılıp ilgili Çin hastanelerine ya da otellere götürüldüler ve bir süre sonra dışarı çıkmaları yasaklandı.



Pekin’de Çin asıllı Avustralya vatandaşı bir kadın 14 gün yasağına uymayıp dışarı maskesiz çıkınca kapısına polis geldi, ‘Kurallara uymadı’ diye hakkında haberler yapıldı. İşyeri de, bu hareketinden dolayı ‘toplum sağlığını tehlikeye attığı’ için işten çıkartıyor. Dolayısıyla bu tip bir tane örnek olursa, bunu herkese uyguluyorlar. İtalya’dan gelen arkadaşımın evine gitmesine izin vermediler, bir otelde karantina altına aldılar.”



Nükleik asit testi



“Yurt dışında 3 milyon Çinli öğrenci bulunuyor. Bunun 1 milyon 475 bini ülkelerine geri dönmek istiyor. 300 yolcu kapasiteli uçaklarla, oturma düzeni aralarında boşluk olacak şekilde sağlanarak 180 kişinin tek seferde getirilmesi sağlandı. Öncelik genç yaştaki Çinli öğrencilere verildi. Ülkelerine gelen bütün Çin vatandaşları nükleik asit testinden geçip 14 gün zorunlu hastanede ya da otelde gözetim altında tutuluyorlar.”