Çin’deki Türklerden gazeteye ilan! “Korkuyu büyütmeyin”

Dünya Sağlık Örgütü’nün "Ülkeler hazırlanmalılar, kapıyı çalıyor” açıklaması sonrası, tüm ülkeler koronavirüs ile ilgili önlemleri üst seviyeye çıkardı. Ancak virüsün çıktığı Çin’de yaşayan bir grup Türk, “salgından sonra bahar kesinlikle gelecek” başlıklı gazete ilanıyla, sağduyu mesajı verdi.

“ÇİN DEVLETİNE BORCUMUZDU, İÇİMİZDEN GEÇENİ İLAN ETTİK”

İlanı veren Türk vatandaşları, röportaj vermek istemediklerini, “içlerinden geçeni” Türkiye'deki bir gazete ilanıyla duyurmayı daha doğru bulduklarını ifade ettiler. Aralarında 20 yıldır Çin’de yaşayanların da olduğu bir grup Türk vatandaşının gazete ilanında şöyle denildi: “Bu yazıyı Çin’de yaşayan Türk grubu olarak yayınlamayı Çin devletine karşı bir boyun borcu bildiğimiz için yazma gereği gördük. Maalesef insanoğlu doğa ile karşı karşıya kaldığında ne kadar güçsüz olduğunu anlıyor. Çin hükümeti, bu salgının başlangıcından şu zamana kadar çok yüksek kararlılıkla sıkı önlemler almıştır. Bölgesel karantinalar aslında insanların daha az dışarı çıkmaya teşvik edilmesidir. Bu salgının yayılmamasında en önemli sebeplerden biridir.”

“VİRÜS BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ KALMAZDI”

Çin devletinin aldığı sıkı tedbirleri haklı ve yerinde bulan Türk vatandaşları, “Eğer şu zamana kadar biletler ile evden çıkılmasaydı, her çıktığımızda sorgulanmasaydık, bazı yerlere girişimiz yasaklanmasaydı durum çok daha vahim olabilirdi. Çin devleti çok başarılı ve şeffaf bir operasyon yaptı. Bu kadar insanın olduğu bir ülkede, bu kontrolü sağlamak ve kısa sürede yayılmasını engellemek takdire şayan. Allah korusun, başka bir ülkede olsaydı taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmazdı bu virüs salgını” dedi.

“KORKUYU BÜYÜTMEYİN”

Türkiye’ye “korkuyu büyütmeyin” mesajı veren Çin’de yaşayan Türk vatandaşları, ilanda şunları yazdı: “İnsanları daha da korkutup, olayı büyütmeye ve bundan çıkar bekleyen kesimlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Gün, birlik beraberlik günüdür. Bu virüs Çinli değildir. Biz burada yaşayan Türkler olarak (bazılarımız 20 senedir burada) bu tip vahşi hayvanların yenildiğine tanık olmadık. 1.4 milyarlık topluluğun içerisinde görünen tek kara koyun için, bütün Çinlileri suçlamak bize hiç yakışmaz. Birçok Türk arkadaşlarımız Çinlilerle evlidir ve çocukları da Çin pasaportu taşımaktadır.”