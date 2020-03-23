Cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu!

Olay, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma (Pergit) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile tartışan G.K. sinir krizi geçirerek taşıdığı silahla eşini vurdu. K.K. ardından araya girmeye çalışan ve kızını da aynı silahla vurdu.

Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba K.K.’yı gözaltına alırken, K.K.’nın kızı S.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi L.K. ise Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. L.K.’nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.