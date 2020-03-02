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02.03.2020 - 16:49 | | İHA

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Yargılandığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan D.Z. (55) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen D.Z., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
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