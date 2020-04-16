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16.04.2020 - 05:42 | | İHA

Cip TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun’da cipin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Cip TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun-Ordu karayolu Terme ilçesi Yerli Mahallesi’nde seyir etmekte olan Zeki Öremiş hâkimiyetindeki 06 DD 2829 plakalı cip aynı istikamette giden 55 GU 175 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayolunda savrulan cip refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeritte durabildi.

Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından kontrol edilen Zeki Öremiş’in kazayı hafif yaralı olarak atlattığı tespit edildi.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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