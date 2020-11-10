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10.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Cizre saldırısının planlayıcısı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik Ağustos 2016’da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı “Demhat Sperti” kod adlı terörist Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Cizre saldırısının planlayıcısı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından 20 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda, “Demhat Sperti” kod adlı PKK’lı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildi. Teröristin Ağustos 2016’da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen, 12 polis memurunun şehit olduğu, 75’inin de yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi. “Çukur-barikat” olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği bilinen terörist Taşkın’ın ayrıca 15 Ağustos 2016’da Silopi’de Gümrük Müdürlüğü’ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye’ye soktuğu bilgisi edinildi.

Damdan dama atlarken droneye yakalandıGaziantep'te, 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Asayiş" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında girilmeye çalışılan bir evde, polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması ise dikkat çekti.
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