Clubhhouse nedir ve nasıl indirilir? Clubhhouse nasıl kullanılır ve davetiye zorunlu mu?

Clubhouse uygulamasında çeşitli sohbet odaları bulunuyor. Kullanıcılar clubhouse uygulamasında el kaldırarak sohbet odasındaki moderatörün izin vermesi ile konuşmacı olabiliyor. Son günlerde konuşulan clubhouse uygulaması için davetiyenin zorunlu olup olmadığı ve detaylar merak konusu. Peki clubhhouse nedir ve nasıl indirilir?

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse , 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeye dayalı bir sesli sohbet sosyal ağ uygulamasıdır.

Clubhouse'de çeşitli sohbet odaları bulunuyor.

CLUBHOUSE NASIL İNDİRİLİR VE KULLANILIR?

Clubouse uygulaması şimdilik sadece iOS için bullunuyor. İos kullanıcıları App Store üzerinden indirilebilir.

Clubhouse uygulamasına cep telefonu numarası ile kayıt olunuyor. Clubhouse üyesinden gelen davet ile üyeliğiniz aktif hale getiriliyor. Clubhouse uygulumasında çeşitli sohbet odalrı bulunuyor. İster konuşmacı ister dinleyici olabiliyorsanız. Dinleyici olarak yer aldığınız bir sohbet grubunda el kaldırırsanız ve sohbet odasının moderatörü onaylarsa konuşmacı olabiliyorsunuz.