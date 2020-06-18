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18.06.2020 - 16:06 |

CNN Türk ekibi Haliç'in dibine daldı

Son dakika haberi... Haliç'teki renk değişimi günlerdir gündemde. CNN TÜRK ekibinden Caner Emre Kınacı Haliç'e daldı. Haliç'in dibindeki son durumu görüntüledi.

Haliç'in dibi balçıkla kaplıydı. Kameraya yansıyan görüntüde görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyordu.

O görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk yorumladı.

 

Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
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CNN Türk ekibi Haliç'in dibine daldı

CNN Türk ekibi Haliç'in dibine daldı

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