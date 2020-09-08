Çobanı evlenme vaadi ile kandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi!

Özellikle Suriye uyruklu kadınları kullanarak, evlenmek isteyen erkekleri tuzaklarına düşüren çete, Kozan’da çobanlık yapan F.Ç.’yi de kandırmalarının ardından jandarma ve polisin çalışması ile yakalandı.

Çete son olarak Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nden F.Ç. isimli çobanı tuzaklarına düşürdü. Sözde gelin ve çete üyeleri kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanırken, mağdur çoban yaşadıklarını anlattı.

EVLİLİK HAYALİ KURUYORDU

Kozan'a bağlı Bağtepe Mahallesi'nde çobanlık yaparak yaşayan F.Ç. isimli kişi evlilik hayali kuruyordu. İddialara göre, Gaziantep'teki akrabaları ile irtibata geçti. Akrabaları evleneceği kadını ararken çetenin tuzağına düştüler. F.Ç.’den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve ziynet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.Ç. sözde gelin V.H.'yi yanına alarak Bağtepe Mahallesi'ne döndü.

SÜREKLİ UYUTTU

Sözde gelin V.H. planın bir parçası olan uyutma işlemini F.Ç. üzerinde sürekli gerçekleştirdi. Verdiği uyku hapları ile F.Ç.’yi sürekli uyutan Suriyeli sözde gelin birkaç gün sonra çete üyelerine mesaj gönderdi. Adres bilgisini alan çete üyelerinden 2’si kadın 5 kişi Bağtepe’ye geldi.

BANYO PENCERESİNDEN KAÇTI

V.H., dolandırıcılık şebeke üyeleri ile birlikte kaçmak için F.Ç.’nin uyuduğu esnada cep telefonu, para ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evin banyo penceresinden kaçtı. O esnada uyanan F.Ç. durumu ailesine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma tarafından takibe alınan araç Kozan girişinde polis ve jandarma tarafından durduruldu. V.H. kaçarken çaldığı cep telefonunu yola attı. Yapılan aramalar sonunda F.Ç.’ye ait cep telefonu bulundu.

6 ÇOCUĞU VAR

Evlilik çetesi ile birlikte birçok kişiyi dolandıran V.H.’nin 6 tane çocuğu olduğu öğrenildi. En büyüğü 15 yaşında olan 6 çocuk annesinin bugüne kadar çete ile birlikte yaptığı sahte evliliklerden büyük miktarda para kazandığı iddia ediliyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınları kullanarak, evlilik hayali kuran erkeklere para karşılığı satan dolandırıcılık şebekesinin bugüne kadar çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Özellikle güzel kadınları bu işte kullanan çetenin bugüne kadar bu işten binlerce lira para elde ettiği kaydediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cumartesi günü akşam saatlerinde yakalanan sözde gelin V.H. ile birlikte; C.K., H.Ç., A.Ç. ve F.A. Kozan İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan sözde gelin ve çete üyeleri dolandırıcılık suçu ile sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorgunun ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

Mağdur çoban F.Ç. ise zor şartlarda yaşadığını ve çalıştığını ifade ederek, “Bana evlenme vaat ederek Gaziantep’ten kız buldular. Kızın Suriye'de iç savaştan annesini babasını kaybetmiş bir kız olduğunu söylediler. Ben de Adana’dan Antep’e gittim. Ben çoban olduğum ve maddi durumum olmadığı için evlenmedim talibim olmadı kabul edilmedim. Suriyeli ile evlenmeye karar verdim. Antep’ten kızı ayarlamaya çalışan kişiler Antep merkezden bana ulaştılar. Kozan’da bağlantısı var. Kızın savaş mağduru aç olduğunu söylediler. Başlık parası verince evlenebileceğimi söylediler. Takıları aldım 10 bin TL nakit para verdim. Kilis’ten aldım geldim” dedi.

ÇAYINA ATTIĞI İLAÇ İLE UYUTTU İDDİASI

Kendine hayat arkadaşı seçtiği kadının kimliği ülkesinde unuttuğunu ve resmi nikah için beklediklerini kaydeden mağdur F.Ç., “Kız kimliğini almadığını söyledi kimlik gelince nikah kıyacağız dedi. Ben şüphelendim. Kız içtiğim çaylara ilaç katmış. Raporumda tespit edildi. Evimdeki ziynet eşyaları ile alıp kaçtılar. 3 gün bir arada kaldık. 3 gün içinde organize çete olduğu ve nikah olmadığı için 3 gün böyle ayrı şekilde yaşadık. Benim gibi mağdur ettikleri gibi vardır başkaları da. Ben son olmayacağına inanıyorum. Kimseye inanıp kanmasınlar. Bu tür masum, mazlum insanlar inanmasınlar” diye konuştu.

ÇOBANIN KÖPEKLERİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTILAR

Jandarmaya teşekkür eden F.Ç., “Gelen kişiler çoban köpeğimi öldürdü, birini de zehirledi. Jandarma ve polisler yakaladı. Yakalandıkları için çok mutluyum” dedi.

Evlilik hayalinin devam ettiğini ama Türk vatandaşı dışında asla evlenmeyeceğini kaydeden F.Ç., “Ben yandım aldandım siz kanmayın. Evlenmek herkesin hayali ama şu bir kesin Allah bilir ama Türkiye dışından bana artık para versinler o kızı almam” dedi.