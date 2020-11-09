Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronela bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan O.G.G., Kesikbaş Mahallesi'nde, çobanın otlattığı hayvanlarının kaybolduğu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, çobanın bir anlık dalgınlığından dolayı bölgeden uzaklaştığı ihtimali üzerine, dağlık alanda dronela çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 15 kilometre uzaklıktaki Yeni Kayı bölgesinde küçükbaş sürüsü tespit edildi. Çobanla birlikte bu bölgeye giden ekipler, 55 küçükbaşın O.G.G'ye ait olduğunu belirledi. Küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince O.G.G'ye teslim edildi.
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.