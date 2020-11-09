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09.11.2020 - 13:32 | | DHA

Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronela bulundu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban O.G.G'nin kaybettiği 55 küçükbaşı, drone kullanarak, havadan tespit etti.

Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronela bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan O.G.G., Kesikbaş Mahallesi'nde, çobanın otlattığı hayvanlarının kaybolduğu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, çobanın bir anlık dalgınlığından dolayı bölgeden uzaklaştığı ihtimali üzerine, dağlık alanda dronela çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 15 kilometre uzaklıktaki Yeni Kayı bölgesinde küçükbaş sürüsü tespit edildi. Çobanla birlikte bu bölgeye giden ekipler, 55 küçükbaşın O.G.G'ye ait olduğunu belirledi. Küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince O.G.G'ye teslim edildi.

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