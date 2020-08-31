Çobanlık yaparken tıbbı kazandı! Altınla ödüllendirildi

Van Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat Taş ile ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, YKS'de, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

İlkokuldan bu yana ailesine katkı sağlamak için çobanlık yapan ve koyunlarını otlatırken test çözerek sınava hazırlanan Taş'ı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, makamında ağırladı. Baba Ferkuşat Taş ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuribeyoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Bilmez, Taş'a tam altın ve tablet hediye etti.



'AİLENE BÜYÜK GURUR YAŞATTIN'



Vali Bilmez, "Bu çalışma azmini bundan sonra da devam ettir. İnsan, azmederse elde edemeyeceği başarı yoktur. Sen bu başarınla ailene, büyük gurur yaşattın. Bizi de çok mutlu ettin. Seni tebrik ediyorum. İnşallah okulundan mezun olduktan sonra ülkene, iline, milletine faydalı bir hekim olacaksın. Bölgemizi, ilimizi ülkemizi kalkındırmak için okuyacaksın" dedi.