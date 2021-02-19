19.02.2021 - 09:58 | | DHA
Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı!
Adana’da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan zanlı Cabbar Sefa T. (26), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, Cabbar Sefa T.’nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.’yi yakaladı.
Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.