Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şahinbey İlçe Emniyet ekipleri tarafından Konak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli şüpheli kadın yakalandı. A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.