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09.08.2020 - 14:02 | | İHA

Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli kadın Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 22 yıl hapse mahkum edildi.

Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şahinbey İlçe Emniyet ekipleri tarafından Konak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli şüpheli kadın yakalandı. A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre ettiIrak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.
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