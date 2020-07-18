MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağırmıştı... Flaş gelişme
ABONE OL
18.07.2020 - 22:13 | | DHA

Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağırmıştı... Flaş gelişme

Burdur'un Bucak ilçesinde 1,5 yaşındaki kızını oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, atmakla tehdit eden ve şizofren olduğu iddia edilen kadının, hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Babasının da zihinsel engelli olduğu öğrenilen kız çocuğu ise korumaya alındı. Olay anı da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bucak'ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan Y. adlı çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kızını susması için oturduğu apartmanın 4üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

Komşular ve çevredekiler kadına, 'Çocuğu içeri al' diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. G.B.nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polis, kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da kurtardı.

HASTANEDE GÖZETİM KARARI

Bucak Emniyet Müdürlüğüne götürülen G.B.nin şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından G.B., bugün Bucak Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce G.B.nin hastanede psikolojik destek verilip, tedavi edilmesi kararlaştırıldı.

KORUMAYA ALINDI

Öte yandan babasının da zihinsel engelli olduğu belirlenen çocuk ise Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde; çocuğunu koltuk altından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve 'Atayım mı aşağı' diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin 'Çocuğu içeri al' ve 'Yapma' diye ikna etmeye çalıştığı görüldü.

    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi! Yüzlerce polis katıldıİstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    18 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1341. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    18 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1341. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Bağcılar'da şehit olan polisin sokağını Türk Bayrakları ile donattılar

    Bağcılar'da şehit olan polisin sokağını Türk Bayrakları ile donattılar 

    Sıradaki Haber