MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri ÇocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genç anne intihar etti!
ABONE OL
09.07.2020 - 14:42 | | DHA

ÇocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genç anne intihar etti!

Denizliâ€™nin Ã‡ivril ilÃ§esinde 26 yaÅŸÄ±ndaki Fatma K., 4 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±raktÄ±ktan sonra evinde kendini tavana kablo ile asarak intihar etti.

ÇocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genç anne intihar etti!

Olay, bugÃ¼n sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, 26 yaÅŸÄ±ndaki Fatma K., 4 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸunu karÅŸÄ± dairedeki komÅŸusuna gÃ¶nderdi. Bir sÃ¼re sonra Ã§ocuk kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k olan evlerine dÃ¶ndÃ¼. Ancak bir sÃ¼re sonra tekrar komÅŸularÄ±nÄ±n evine geÃ§en Ã§ocuk, annesinin konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine merak eden komÅŸularÄ± kontrol etmek amacÄ±yla Fatma K.'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve geÃ§tiklerinde korkunÃ§ manzara ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Fatma K.'yi iple tavandaki kancaya asÄ±lÄ± olarak bulan komÅŸularÄ± durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede genÃ§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Polis ve savcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan, intihar ettiÄŸi belirlenen Fatma K.'nin cesedi, asÄ±lÄ± olduÄŸu yerden indirildi. EÅŸinden bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, oÄŸlu ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Fatma K.'nin cesedi otopsi iÃ§in Ã‡ivril Devlet Hastanesi morguna gÃ¶nderildi. GenÃ§ annenin intihar nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Â

Ã‡ocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genÃ§ anne intihar etti

BakÄ±rköy'de yayalarÄ±n üzerine araç süren sürücü davasÄ±nda mütalaa açÄ±klandÄ±!Ä°stanbul BakÄ±rköyâ€™de lüks cipini yayalarÄ±n üzerine sürerek 9 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu iddia edilen tutuksuz sanÄ±k Görkem Sertaç Göçmen'in davasÄ±nda mütalaa açÄ±klandÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, Göçmen'in "OlasÄ± Kast ile yaralama", "Kasten Yaralama", "Silahla Kasten Yaralama" ve "OlasÄ± kasten yaralama" suçlarÄ±ndan toplamda 18 yÄ±l 3 aya kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

ÇocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genç anne intihar etti!

Ã‡ocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genÃ§ anne intihar etti!

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sÄ±rrÄ±, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! YÃ¼zde 8.33'Ã¼n sÄ±rrÄ±, 2 bin 943 lira...

Eylül ayÄ±na dikkat! Bu haberi okumadan almayÄ±n

EylÃ¼l ayÄ±na dikkat! Bu haberi okumadan almayÄ±n

Dedektif gibi iz sürdü! Tabutta fark etti, mezar açÄ±lacak

Dedektif gibi iz sÃ¼rdÃ¼! Tabutta fark etti, mezar aÃ§Ä±lacak

SÄ±radaki Haber