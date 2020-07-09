Ã‡ocuÄŸunu komÅŸusuna bÄ±rakan genÃ§ anne intihar etti!

Olay, bugÃ¼n sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, 26 yaÅŸÄ±ndaki Fatma K., 4 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸunu karÅŸÄ± dairedeki komÅŸusuna gÃ¶nderdi. Bir sÃ¼re sonra Ã§ocuk kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k olan evlerine dÃ¶ndÃ¼. Ancak bir sÃ¼re sonra tekrar komÅŸularÄ±nÄ±n evine geÃ§en Ã§ocuk, annesinin konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine merak eden komÅŸularÄ± kontrol etmek amacÄ±yla Fatma K.'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve geÃ§tiklerinde korkunÃ§ manzara ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Fatma K.'yi iple tavandaki kancaya asÄ±lÄ± olarak bulan komÅŸularÄ± durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede genÃ§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Polis ve savcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan, intihar ettiÄŸi belirlenen Fatma K.'nin cesedi, asÄ±lÄ± olduÄŸu yerden indirildi. EÅŸinden bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, oÄŸlu ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Fatma K.'nin cesedi otopsi iÃ§in Ã‡ivril Devlet Hastanesi morguna gÃ¶nderildi. GenÃ§ annenin intihar nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Â