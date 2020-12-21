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21.12.2020 - 21:54 | | DHA

Çocuk çantasına saklamışlar! Hepsi ele geçirildi

Konya'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çocuk çantasına saklamışlar! Hepsi ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. isimli şüphelinin otomobille kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otomobili takibe alan polis, Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokakta aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 415 lira ele geçirildi.

Sürücü M.K ile yanındaki G.K. ve G.S. gözaltına alındı.  

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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