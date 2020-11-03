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03.11.2020 - 14:11 | | DHA

Çocuk kitaplarının sayfalarına gizlediler! Bursa'da yakalandılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk kitaplarının sayfalarına sarılı halde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Memduh K. (26) gözaltına alındı.

Çocuk kitaplarının sayfalarına gizlediler! Bursa'da yakalandılar

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Memduh K.'yi takibe aldı. Takibin ardından Memduh K.'nin Yeni Mahalle'de belirlenen adresteki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır haldeki çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin, çocuk kitaplarının sayfalarına sarıldığı tespit edildi. Şüpheli Memduh K. gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Memduh K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuk kitaplarının sayfalarına gizlediler Bursada yakalandılar

Çocuk kitaplarının sayfalarına gizlediler Bursada yakalandılar

 

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