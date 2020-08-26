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26.08.2020 - 10:00 | | İHA

Çocuk öldürme suçundan aranıyordu! 7 yıl sonra yakalandı

Bursa´da 2013 yılında çocuk öldürmek suçundan hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. yakalandı.

Çocuk öldürme suçundan aranıyordu! 7 yıl sonra yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce farklı suçlara karışmış ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2013 yılında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi´nde bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıkan ve hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. isimli şüphelinin saklandığı yer tespit edildi. Şüphelinin suçu işlediği mahallede oturduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı. Şüphelinin evinin çevresinde tedbir alan ekipler, Atilla Ö.´yü evine girerken gözaltına aldı.

Atilla Ö., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te arkadaşının eşini otele çağırdı, dayak yediFatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.
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