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04.04.2020 - 16:34 | | İHA

Çocuk parkında oturur vaziyette ölü bulundu

 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.

Çocuk parkında oturur vaziyette ölü bulundu

Olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi.

Parkta bulunan kamelyada hareketsiz ve oturur vaziyette bir şahsın olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde hayatını kaybeden şahsın Kurtuluş Sezen olduğu tespit edildi.

Daha sonra olay yerine Cenaze aracı ile şahsın cesedi ilk incelenme için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk parkında oturur vaziyette ölü bulundu

İstanbul sınırı kapatıldı! Şehre yürüyerek girdilerCorona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.
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