‘Çocuk ve hayvanlara zarar verebilir’

Buna göre, Türkiye’deki 10 yunus parkının kapatılmayacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Görüşmeler sürerken Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği milletvekillerine yazdığı mektupta yunuslarla yüzmenin “terapötik etkisi” olmadığını belirtmiş ve yunus parklarının kapatılmasını istemişti. Türk Psikologlar Derneği (TPD) de TBMM’deki ilgili komisyonlara ve milletvekillerine iletilmek üzere Yunuslara Özgürlük Platformu aracılığıyla bir açıklama yaparak tartışmaya katıldı.



TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Koordinatör Aras Onur’un imzasıyla yayınlanan açıklamada, uygulamanın insanlara ve hayvanlara zarar verebileceği dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:



“’Özel gereksinimli çocukların tedavisi için mevcut yunus parklarının kapatılmaması ya da yeni yunus parklarının açılması, bilimsel gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. Çünkü yunusla tedavinin özel gereksinimli çocukların tedavisinde herhangi bir yararının olduğu kanıtlanmış bir bilgi değildir. Aksine yunus parklarında tedavi başlığı altında gerçekleşen eylemler çocuklara ve hayvanlara zarar verme potansiyeline sahiptir. Karşılıklı bir zararın yanında özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin maddi ve manevi olarak sömürülmesine de zemin hazırlayabilmektedir. Bilimsel veriler ışığında ve türler arası eşitliğe dayanan bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Hayvan-doğa ilişkisinin eşitlikçi bir düzlemde sağlanması gereklidir. Bu ilişki sağlanırken tüm tarafların iyilik hali göz önünde bulundurulmalıdır.”