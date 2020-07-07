'Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları' tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İcraat programı kapsamında İkinci 180 Günlük Eylem Planında yer alan "Çocuk koruma sisteminde koruyucu önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda Türkiye'de ilk olacak Çocuk Vizyon Belgesi'ni oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde uzman personel ve akademisyenlerin ortak çalışmasıyla hazırlıklar devam ederken; 81 ili kapsayacak şekilde "Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları" yapıldı.

Çalıştaylarda, iyi uygulama örnekleri, koruyucu ve önleyici çalışmalar, Uzman Müdahale Ekipleri, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması, Okul Destek Projesi ile Çocuklar Güvende Programı'na ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.

Çocuk refahı ve mutluluğunu tesis etmeye yönelik çalışmalara rehber niteliğinde bir çatı oluşturması beklenen belge ile çocukların hayata hazırlanma süreçlerinin sağlıklı yönetimi ve bu şekilde ailelere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALARDA ÇOCUKLARIN KATKISI AKTARILDI

Pandemi nedeniyle bir bölümü online olarak gerçekleşen çalıştaylarda, Bakanlığın çocuk vizyon belgesi konusundaki çalışmaları aktarılarak, illerden gelen katkılar kayıt atına alındı. Katılımcılara iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi verilerek bu çalışmaların bütün illerde modellenmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

Çocuk koruma sisteminin etkinliğini artırmak için hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaların da değerlendirildiği çalıştaylarda konular etkileşimli olarak görüşüldü. Çalıştayda, Çocuk Hakları alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda çocukların katkısı aktarıldı.